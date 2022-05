Potenza, Scanzano Jonico e Sant’Arcangelo le tappe della sua visita in regione

Il 23 e il 24 maggio in Basilicata il Premio Nobel per la Pace Jody Williams. La professoressa e attivista americana, Premio Nobel per la Pace nel 1997 per aver fondato e coordinato la Campagna Internazionale Contro le Mine Antiuomo. Nel 1997 fu la decima donna, terza donna americana a ricevere il premio nei suoi cento anni di storia. Due giornate fitte di impegni e di incontri: lunedì 23 a Potenza, sarà presso il Palazzo della Regione dove dopo l’incontro con il presidente della Giunta regionale si insedierà come nuovo presidente della Fondazione Città della Pace per i bambini. Martedì 24 maggio sarà la volta di Scanzano Jonico, località terzo Cavone per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della “Abitazione per la Pace ”intitolata al Premio Nobel per la Pace Betty Williams che, insieme all’attrice e attivista americana Sharon Stone, ha promosso la realizzazione di questa struttura dove imprenditori privati, istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore si incontrano per realizzare un modello di accoglienza integrata. Da novembre scorso sono stati accolti i rifugiati del corridoio umanitario della Caritas in collaborazione con la Parrocchia della Santissima. Alla cerimonia insieme al Commissario Prefettizio di Scanzano Ionico, Rosalia Ermelinda Camerini, sarà presente l’Architetto Mario Cucinella che ha donato il progetto, gli imprenditori Nicola Benedetto e Pasquale Natuzzi che hanno permesso la realizzazione della struttura ecosostenibile con i propri fondi privati.

Per l’occasione è previsto che Jody Williams piantumerà al termine della cerimonia anche il primo albero di limoni nell’ambito del progetto “Gli alberi per la Pace” che è una iniziativa, realizzata insieme alla società benefit ZeroCO2, per contrastare il cambiamento climatico e dare nuove opportunità di lavoro sia giovani locali che ai rifugiati. Nel pomeriggio trasferimento a Sant’Arcangelo dove Jody Williams incontrerà, insieme al Sindaco Salvatore La Grotta, al Presidente della Provincia Rocco Guarino ed al Prefetto di Potenza Michele Campanaro, i rifugiati accolti dal Progetto SAI della Provincia di Potenza che ha come enti gestori la Fondazione Città della Pace e Arci Basilicata. Una presenza importante in Basilicata in tempi in cui si cerca di capire il termine pace. Per questo vale ricordare le sue parole scritte in suo libro di memorie “My Name is Jody Williams: A Vermont Girl's Winding Path to the Nobel Peace Prize” (Mi chiamo Jody Williams: una ragazza del Vermont Premio Nobel per la Pace) pubblicato dalla University of California Press all'inizio del 2013: "Dobbiamo insegnare a noi stessi a credere che la pace non è una 'visione utopica', ma una responsabilità chedeve essere operata per ogni singolo giorno".

Oreste Roberto Lanza