Il Sindaco Pittella: “Un’Europa al centro ma anche centro di una politica nuova senza veti”

Lunedi 23 maggio a Lauria, presso la sala consiliare del comune, è in programma un appuntamento storico-culturale dal titolo “Tra pericoli esterni e instabilità interne: quale futuro politico di Europa”, nel ricordo di un grande europeista come Altiero Spinelli. Trentasei anni fa moriva a Roma (22 maggio 1986) Altiero Spinelli, politico e scrittore italiano, tante volte citato anche come padre fondatore dell'Unione europea per la sua influenza sull'integrazione europea post-bellica. Le pagine di storia di questo illustre scrittore, personaggio della vita politica italiana, lo descrivono come attore protagonista nella fondazione del Movimento Federalista Europeo, cofondatore dell’Unione dei Federalisti Europei, membro della Commissione europea dal 1970 al 1976, poi del Parlamento italiano (1976) e quindi del primo Parlamento europeo nel 1979. Promotore di un progetto di trattato istitutivo di un'Unione Europea con marcate caratteristiche federali che venne adottato dal Parlamento europeo nel 1984.

Parlamentare italiano ed Europeo con tanti riconoscimenti: nel 1993, una delle due ali dell'edificio che ospita il parlamento europeo a Bruxelles fu dedicata a Spinelli in omaggio alla sua vita spesa per la comunità europea; l'aula magna dell'Università degli Studi di Enna "Kore" e anche l'aula magna della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; la Scuola Internazionale Europea Statale, fondata a Torino nel 1996. Tante le sue opere letterarie scritte sul suo pensiero di Europa.

Sindaco Pittella, Altiero Spinelli grande Europeista. In questo stato di grande incertezza politica ed istituzionale, Spinelli avrebbe voluto un’altra Europa? e in che termine e misura?

“Un’Europa al centro di una politica nuova senza veti e con la riforma del voto all’unanimità, riformare il patto di stabilità, togliendo dal computo del patto le spese dedicate all’investimento. Un’Europa con una vera politica comune sulla difesa europea complementare alla Nato. Un’Europa in piena linea e sintonia con il pensiero di Altiero Spinelli”.

Dopo i saluti istituzionali del vice presidente del Consiglio comunale di Lauria, Rosa Chiacchio, Rocco Guarino, presidente della provincia di Potenza e Bruna Gagliardi, capogruppo di “Radici e Futuro” e l’introduzione del sindaco di Lauria Gianni Pittella, gli approfondimenti al tema saranno quelli di Angela Lombardi deputata del Prc, Francesco Cirigliano, Arci MediTerraNea, Roberto Sommella, direttore Milano Finanza, i lavori saranno conclusi dal senatore Luigi Zanda. L’appuntamento sarà moderato da Carmine Cassino docente di storia e filosofia. Inizio fissato per le ore 17,30.

Oreste Roberto Lanza