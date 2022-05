Incontro in programma domani pomeriggio presso la Sala Consiliare del comune di Policoro

"Il 61% dei giovani afferma si essere vittima di bullismo o di cyberbullismo, e il 68% di esserne stato testimone. Questi fenomeni sono considerati, dopo droghe e violenze sessuali, le minacce più temute dai ragazzi, ancora oggi. Sei adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online". Sono questi i dati dell'Osservatorio in difesa su bullismo e cyberbullismo, due fenomeni nel 2022 ancora in crescita, al punto da divenire una vera e propria emergenza educativa. Il Centro Antiviolenza Italiano CE.IT.A. - ATHENA sta monitorando il fenomeno con i propri esperti, animatori di comunità e genitori, evidenziando criticità e soluzioni preventive efficaci soprattutto in seguito a diversi incontri avuti anche con numerosi studenti e numerose scuole della Basilicata.

Alle ore 17.00 del pomeriggio di MARTEDI' 31 MAGGIO 2022, presso la Sala Consiliare, in Piazza Aldo Moro 1, del comune di Policoro, il Centro Italiano Antiviolenza CE.IT.A. - ATHENA, nell'ambito delle sue attività laboratoriali e formative, cerca utilmente di contribuire ad una sensibilizzazione costante in merito a situazioni, purtroppo ancora attuali, di violenza psicologica e fisica, di bullismo e di cyberbullismo, maltrattamenti nei confronti dei minori in ambito familiare e socio-scolastico, dedicando un apposito Seminario di studio e riflessioni partecipate. Tra gli obiettivi formativi: conoscere il fenomeno sia dal punto di vista normativo che emozionale e psicologico; conoscere i rischi per la sicurezza e le implicazioni civilistiche e penali; conoscere il diritto all'autodeterminazione informativa nei casi di violazione della privacy; acquisire e fornire a studenti e formatori, testimonianze, casi di realtà e strumenti di base per la prevenzione. I Saluti istituzionali saranno affidati al SINDACO di Policoro Enrico Mascia ed al PRESIDENTE della Provincia Piero Marrese.

E' in programma il prezioso intervento del Maggiore dei Carabinieri Gianfranco Di Sario, Comandante della Compagnia di Matera, e le Relazioni della Sociologa Antonella Minardi, dell'Avvocatessa penalista Maria Teresa Tralli, dell'Esperta di inclusione e recupero del disagio Prof.ssa Mariella Cosola, della Psicologa Marina Regina e dell'Avvocatessa Anna Maria Carbone esperta in tutela della privacy. Importante sarà la prevista partecipazione di scolaresche dei diversi Istituti scolastici di primo e secondo grado di Policoro, di Montalbano Jonico e di Nova Siri, che dopo un ricco percorso di formazione scolastica sul tema in oggetto, attraverso alcuni dei loro originali elaborati e coinvolgenti performance musicali, racconteranno le tante sfumature che le violenze del bullismo e del cyberbullismo determinano sulle giovani vittime. Nel corso della serata verranno conferite targhe ricordo quale riconoscimento delle migliori interpretazioni musicali e delle più originali produzioni video, pittoriche e letterarie realizzate dagli studenti. Moderatrice dell'incontro è la presidente del centro italiano antiviolenza CE.IT.A. - ATHENA, Rosa Mastrosimone.