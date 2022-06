Mastrosimone: "Monitorare il fenomeno con i propri esperti, animatori di comunità e genitori e Forze dell'ordine, evidenziando criticità e soluzioni"

Si è tenuto ieri pomeriggio alle ore 17.00 presso la sala consiliare del comune di Policoro il seminario di studio "Fuori dal Silenzio". Un dibattito incentrato sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che vede come vittime preferite le giovani vite di numerosi srudenti. "Il Centro Antiviolenza Italiano CE.IT.A. - ATHENA, dichiara la Presidente, Rosa Mastrosimone -continua a monitorare il fenomeno con i propri esperti, animatori di comunità e genitori e Forze dell'ordine, evidenziando criticità e soluzioni preventive efficaci soprattutto in seguito a diversi incontri avuti anche con numerosi studenti e numerose scuole della Basilicata. Dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco di Policoro Enrico Mascia ed al presidente della Provincia Piero Marrese, dinanzi alla larga e bellissima presenza di scolaresche di diversi Istituti scolastici di primo e secondo grado di Policoro, di Montalbano Jonico e di Nova Siri, si sono susseguiti gli interventi, (intervallati dalle interpretazioni canore delle allieve della classe di canto della prof.ssa Nunzia Oriolo): del Maggiore dei Carabinieri Gianfranco Di Sario, Comandante della Compagnia di Matera, dell'Avv. Maria Teresa Tralli, della Psicologa Marina Regina, della Sociologa Antonella Minardi e dell'Esperta in pedagogia inclusiva e in recupero del disagio Mariella Cosola.

A seguito di un ricco percorso di formazione e sensibilizzazione sul tema in oggetto, attraverso alcuni elaborati e coinvolgenti performance musicali, gli studenti hanno raccontato le tante sfumature che le violenze del bullismo e del cyberbullismo determinano sulle giovani vittime e al termine della serata sono state conferite targhe ricordo quale riconoscimento delle migliori interpretazioni musicali e delle più originali produzioni video, pittoriche e letterarie ai dirigenti, agli studenti e ai Docenti dei seguenti Istituti scolastici:

Liceo classico di Nova Siri

Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora" di Montalbano Jonico

Liceo Musicale e coreutico Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora" di Montalbano Jonico

Istituto Comprensivo n.1

"L. Milani" di Policoro

Istituto di Istruzione Superiore "Pitagora" di Policoro

Istituto Comprensivo n.2

"Giovanni Paolo II" di Policoro

Liceo scientifico-Istituto di Istruzione superiore " E. Fermi" di Policoro.