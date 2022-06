In piazza presenti i gonfaloni di tanti comuni della regione, cerimonia anche a Matera

L'ormai tradizionale immagine di un grande Tricolore calato dal tetto del Palazzo della Provincia dai Vigili del fuoco ha raccolto gli appalusi, stamani, a Potenza, di centinaia di persone presenti in piazza Mario Pagano per partecipare alla Festa della Repubblica, nata 76 anni fa. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto, Michele Campanaro, parlamentari, uomini politici, amministratori regionali e locali: in piazza erano presenti i gonfaloni di molti Comuni del Potentino. E' stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica e sono intervenute le autorità istituzionali e un componente della consulta provinciale studentesca.

Le cerimonie - aperte con la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento ai Caduti, nel parco di Montereale - proseguiranno nel pomeriggio, anche con la consegna di otto onorificenze "al merito della Repubblica Italiana" e due medaglie d'onore alla memoria di militari deportati e internati nei lager nazisti. Una cerimonia analoga si è svolta a Matera: "La guerra in Ucraina - ha detto il presidente della Provincia, Piero Marrese - ci conferma che la libertà non è acquisita una volta per sempre e che, per essa, occorre sapersi impegnare senza riserve".