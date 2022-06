Appuntamento che segna il cambio delle stagioni e apre lo scrigno del mistero nelle notti di mezza estate

Tornano a “Quel Paese "Le Notti dei Rituali Magici", con amuleti, fattucchiere, cartomanti. Nel Borgo di Colobraro, in provincia di Matera, il luogo del mistero e della magia da stasera, dalle 21,17, spettacoli degli artisti di strada, caratterizzate da attività di animazione culturale e da percorsi emozionali. Un appuntamento ormai divenuto istituzionale che segna il cambio delle stagioni e apre lo scrigno del mistero, della curiosità e della magia delle notti di mezza estate. Il programma prevede percorso emozionale all'interno del Convento dei Francescani e del Chiostro, la visita allo ''Scrigno di Rituali e Conoscenze" e al museo antropologico della magia. Non mancheranno momenti di musica etno-popolare con danze e ballate di masciare, fattucchiere e streghette e la rappresentazione teatrale "La Notte Magica di San Giovanni". Un momento tra storia e pura leggenda legati a percorsi emozionali ed attività di animazione culturale di questo antico borgo è conosciuto da quasi un secolo come il “paese della magia”.

Di fatto, Colobraro viene ancora, appellato in Lucania, con lo pseudonimo “Quel Paese”, in quanto paese innominabile, “il Paese che non si nomina”, perché solo a nominarlo sarebbe stato o sarebbe ancora foriero di jella. Il racconto per probabilmente immaginario amplificato dalla fantasia e dalla tradizione, deriverebbe da un fantomatico episodio accaduto in quel di Matera agli inizi degli anni ’50 quando un notabile del posto avrebbe detto o proferito la seguente frase: “se non è vero quel che dico dovrebbe cadere il lampadario...” Come d’incanto il lampadario cadde.

Certo è che a Colobraro, come in tutto il sud Italia, si praticassero riti magici adopera di masciare e fattucchiere, già dal secolo precedente.LA Magia è legata a rituali magici rozzi e antichi, prevalentemente affascini e jettature, praticati da masciare e fattucchiere, di cui racconta con dovizie di particolari l’antropologo Ernesto De Martino, segnatamente nei suoi test “Sud e Magia” è Magia in Lucania”; di certo la Magia e il magismo sono da sempre tematiche antropologiche importanti per Colobraro. Lapiù tipica pratica magica è l’affascin (la fascinazione).

L’affascino sarebbe provocato dall’invidia, ma potrebbe semplicemente scaturire dalla mera ammirazione per un’altra persona, con la quale si sono avuti dei contatti. Esso si propagherebbe attraverso un semplice sguardo, a volte intenso o truce o di sola compiacenza o ammirazione. Questo sguardo, affascin, porterebbe la persona che ne è destinataria ad avere dei sintomi particolari tipici per l’appunto dell’affascino: un senso di stanchezza e spossatezza, crescenti mal di testa (il cerchio alla testa) e un costante ed incontrollabile sbadiglio. Per liberarsi da questi sintomi, la persona in questione si rivolgevano a coloro i quali conoscevano il famoso “carmo”, cioè il rito per togliere l’affascin: le masciare o fattucchiere. Insomma un appuntamento da non perdere come, con soddisfazione, sottolinea il sindaco Andrea Bernardo: “un incontro tra storia, leggenda un buono offerta turistica culturale per conoscere le meraviglie di questo incantevole luogo che è appunto Colobraro”.

Oreste Roberto Lanza