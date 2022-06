L’attrice italiana convertitasi alla fede cattolica oggi è attivamente impegnata in opere di volontariato

Claudia Koll sarà ospite questa sera alle ore 21:00 a Nova siri Marina presso la Chiesa Sant’Antonio. L’attrice porterà la sua testimonianza all’incontro “Chiesa nuova, nuovo inizio”, raccontando la propria esperienza di conversione e di rinascita in un intervento dal titolo “La mia nuova vita”. Claudia Koll è un’attrice italiana, convertitasi alla fede cattolica e oggi attivamente impegnata in opere di volontariato. Dopo aver frequentato il liceo classico e aver frequentato diversi corsi di teatro, nel 1992 è stata scelta dal regista Tinto Brass per il film Così fan tutte, ruolo che la consacra diva erotica degli anni ’90. Nel 1995 ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo e Anna Falchi, e successivamente è stata protagonista prima della fortunata fiction TV Rai Linda e il brigadiere, al fianco del grande attore italiano Nino Manfredi e poi di Valeria medico legalefiction andata in onda dal 2000 al 2002.

La conversione cristiana dell’attrice l’ha portata a riconsiderare la propria precedente carriera di attrice e altri aspetti della sua vita pubblica e privata, punto di partenza di un percorso cominciato durante il Giubileo del 2000, quando accompagnò una sua amica a San Pietro per passare la Porta Santa, così come l’attrice ha raccontato al Messaggero. L’incontro, che si inserisce in una serie di iniziative di testimonianza e cultura promosse dal parroco don Mario La Colla in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale, è stato organizzato con lo scopo di comunicare il senso della novità che la Chiesa deve portare sempre più alla comunità, quello di una conversione autentica e di un rinnovamento interiore.

Silvia Silvestri