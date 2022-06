Appuntamento per trasmettere un messaggio di cultura, armonia che solo la musica riesce a dare

Sesta edizione della “Festa della musica” a Marconia, frazione di Pisticci, in provincia di Matera. L’appuntamento musicale, previsto per il prossimo martedì 21 giugno, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Società degli Autori ed Editori (SIAE), dall’ AIPFM, associazione italiana per la promozione della festa della musica e dalla Commissione Europea, Rappresentanza in Italia, è organizzata dalla locale Pro loco. Un momento per coinvolgere in maniera organica l’intero territorio, trasmettendo un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia, universalità che solo la musica riesce a dare.

Un grande evento che generi emozione e passione per la comunità. Previsto durante la serata musicale la presentazione di un video del territorio cercando di promozionare luoghi, tradizioni e identità di Marconia e di Pisticci. Alla serata musicale saranno presenti il Sindaco Domenico Alessandro Albano, il Vicesindaco Rossana Florio assessore alla cultura Rocco Negro, l’assessore Mario Petracca, l’assessore Maria Alessandra Ruvo il presidente del Consiglio comunale Pasquale Sodo, i consiglieri comunali e tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione il consigliere della Provincia di Matera, con deleghe all’ edilizia scolastica, pari opportunità, affari generali, Viviana Verri. Direttore artistico della manifestazione è Tony Miollala presentatrice della serata Mariateresa Camardella. I protagonisti della serata per questa edizione 2022 sono risorse e talenti del territorio.

Oreste Roberto Lanza