Grande appuntamento per il 18 Giugno con artisti del calibro di Damante, Ludwig e Rhove

E’ tanta l’attesa per vedere in consolle il dj lucano Michele Musillo che andrà in scena il prossimo 18 Giugno al Nafoura Disco di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. L’imminente esordio nella discoteca numero uno d’Italia lo vedrà esibirsi in consolle con artisti del calibro di Damante, Ludwig e Rhove. Michele Musillo, che porta sempre più in alto il suo nome, si esibirà prossimamente in altre date importanti, come quelle della Praja di Gallipoli questa estate, insieme ad altri dj e artisti famosi per far ballare e far trascorrere a tutti un momento di evasione e divertimento.

Il dj lucano è oggi una delle icone della musica house, non nasconde la sua soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così importante e si prepara ad un tour mozzafiato che lo porterà in giro per diverse discoteche famose. Per lui si realizza quindi un sogno. Dopo un brutto periodo appena passato a causa di un pericoloso incidente stradale avuto nel Gennaio 2022 è tornato nei top club d’Italia e non solo, sempre più forte e carico, con il suo sound basato maggiormente sulle hit estive ma non solo. Per lui e per tutti coloro che amano seguirlo sarà un estate fantastica che festeggia anche il ritorno alla normalità dopo un brutto periodo legato alla pandemia.



Per i prossimi appuntamenti seguite il dj Michele Musillo sui suoi canali social:

Instagram: @dj_michelemusillo

Facebook: Michele Musillo DJ

Info e Booking / email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.