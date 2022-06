Sabato 18 e domenica 19 giugno al cine-teatro “P.P. Pasolini” due spettacoli “Mayday!” ed "A caccia di storie”

Proseguono a Castel di Lagopesole, una delle frazioni di Avigliano, in provincia di Potenza, gli appuntamenti di “Chi è di scena?”, la rassegna di fine anno accademico de “La Scuola sull’Albero” di Melfi, la scuola di teatro attiva in Basilicata dal 1993. Tanti bambini – allievi che hanno scelto di intraprendere un percorso di crescita personale e artistica all’interno del ramo della formazione della Compagnia teatrale. A guidarli durante l’anno il team di attori, formatori e registi teatrali della compagnia, composto da Alessandra Maltempo, Gino Marangi e Assunta Gastone, sotto la direzione artistica e didattica di Alessandra Maltempo e Vania Cauzillo. Per sabato 18 e domenica 19 giugno al cine-teatro “P.P. Pasolini” due spettacoli “Mayday!” ed “A caccia di storie”, con protagonisti appunto due gruppi di bambini dai 6 ai 9 anni dei corsi di Melfi e Lagopesole , dove giovanissimi attori, grazie al gioco del teatro e agli antichi schemi della comicità, si burlano burlarsi delle debolezze e delle contraddizioni del mondo degli adulti, a cui fa da contraltare una visione incantata della vita in cui trionfano sempre il bene e l’innocenza.

Nella prima rappresentazione, “Mayday!” (sabato 18 giugno) si narra di una coppia di neo-sposi, una veggente, una ricca ereditiera americana con il suo maggiordomo e un attore di soap-opera si imbarcano per il volo diretto a Las Vegas. La destinazione del viaggio, però, a seguito di un incidente, non sarà quella attesa. L’aereo atterrerà miracolosamente su una misteriosa isola sperduta, abitata da una tribù indigena. Se l’obiettivo dei naufraghi è quello di tornare a casa, ben altri sono i progetti del gruppo aborigeno. Fra fughe, rapimenti, scambi di identità e rancori taciuti, ma anche voglia di riscatto, desiderio di avventura e capacità di adattamento, le situazioni si ribalteranno fino alla scoperta del vero motivo del naufragio. Diverso il copione dell’altra rappresentazione “A caccia di storie” (domenica 19 giugno) dove un gruppo di bambini sogna di vivere una storia nella quale si intrecciano i personaggi di diverse fiabe, contaminati da altre strambe incursioni appartenenti, di contro, alla realtà quotidiana. Streghe, lupi, principi, fate e cavalieri hanno ancora qualcosa da raccontare? Protagonista principale è Gino Marangi per i testi, laboratorio e messa in scena. Sipario alle ore 21,00.

Oreste Roberto Lanza