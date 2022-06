Prevista la presenza dell’attrice conduttrice Iuliana Ierugan, ex letterina al fianco di Gerry Scotti

Corso di formazione di Dream Massage (massaggio da sogno) di tre giorni nel meraviglioso borgo di Sant'Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza. Da domenica 19 a martedì 21 giugno il corso di formazione di massaggio per grandi eventi, in particolare del Festival di Sanremo da ben 8 anni, conquista la Basilicata. Il suo ideatore, il professor Stefano Serra, responsabile dell'area benessere del Festival di Sanremo e spa manager con ventennale esperienza, sarà presente nel ridente borgo di Sant'Angelo Le Fratte grazie alla conoscenza dell’ormai noto Emilio Pompeo chef narrante di grande capacità gastronomiche; una collaborazione che dura da oltre due anni, consolidatasi proprio per l’evento canoro sanremese. Una presenza in Basilicata di questo importante evento frutto dell’impegno e della grande ospitalità offerta dal sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Miche Laurino, da oltre 20 anni, impegnato a far diventare il proprio territorio fulcro di attività culturali e sociali grazie ad una serie di iniziative tra le più affascinanti in Italia. “Sant’Angelo Le Fratte si presta molto a questo tipo di manifestazioni proprio perché è un luogo dove le bellezze naturali possono diventare la giusta cornice per un turismo di Élite. Una location perfetta per dare vita a un evento formativo come appunto questo targato Dream massage”.

Un evento con risonanza nazionale ed internazionale: “Si augura di dar vita ad una serie di eventi formativi nazionali e internazionali di grande prestigio e professionalità grazie alla holding TNT, un network di grande importanza per i giovani a livello universitario e di scambi culturali in tutto il mondo. Per questo un ringraziamento speciale va al dottor Luciano Marino, icona mondiale della formazione e dei grandi eventi formativi”. Prevista, nei giorni di formazione, la presenza anche dell’attrice conduttrice Iuliana Ierugan, ex letterina al fianco di Gerry Scotti e protagonista nel film Natale sul Nilo con Christian De Sica e Massimo Boldi. Al corso parteciperanno operatori del benessere provenienti da tutta Europa. Al termine delle giornate di formazione prevista delle cene presso la Bottega dello chef narrante Emilio Pompeo, che intratterrà gli ospiti narrando la cucina con emozioni infinite.

Oreste Roberto Lanza