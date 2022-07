Send by email

Tanta musica e cultura che animerà l’antico borgo lucano per l’ultima settimana di luglio

Domenica 10 luglio l’associazione Enotria Felix presenta l’edizione 2022 dell’evento pisticcese “La Taccariata”. L’evento pisticcese, giunto alla sesta edizione, che animerà l’antico borgo lucano per l’ultima settimana di luglio, tra regate veliche, rappresentazioni teatrali, cortei e spettacoli di artisti di strada, verrà illustrato nella splendida cornice di Tenuta Visconti, antica e signorile costruzione fortificata, appartenente da generazioni alla nobile famiglia D’Oria-Visconti di Modrone, uno degli edifici storici meglio conservati di tutto il territorio di Pisticci. L’area interessata dall’evento come prassi sarà il centro storico di Pisticci, dove verranno narrati gli eventi accaduti il 25 luglio del 1677, giorno in cui i Pisticcesi furono rapiti dai turchi.

La serata verrà allietata dal concerto del Quartetto quattro quarti, con i violini di Domenico Masiello e Eliana De Candia, la viola di Giuseppe Piccinini e il violoncello di Francesco Amatulli e dalla presenza della marchesa Maria Xenia D’Oria, laureata in Scienze Agrarie presso l’Università degli studi di Milano, titolare dell’azienda Tenuta Visconti –San Teodoro Nuovo. Cultura ponte d’incontro la storia propria di questo territorio ma anche condivisione di un progetto e un’offerta turistica che vada oltre la ritualità della semplice ospitalità.

Oreste Roberto Lanza