Cirillo: “Un messaggio straordinario, quello di tramandare gioia, energia attraverso la danza taranta”

La magia della danza tarantata tra madre e figlia realizzata in un video ha prodotto sui social oltre undicimila “mi piace”, duemila condivisioni e oltre cento mila visualizzazioni in soli due giorni. Il ballo tarantato tra Carla Baldini, per anni danzatrice del famoso Antonio Infantino, e Anna entrambe moglie e figlia del grande artista lucano Pietro Cirillo, dell’Officine Popolari Lucane, è diventato da subito virale in tutta Italia riuscendo a trasmettere non solo tanta emozione, soprattutto lasciando intendere come la tradizione riesce a tramarsi verso le giovani generazioni. Un video nato per caso e nell’occasione delle prove del Tour per il Sud appena iniziato dal tricaricese Pietro Cirillo. “Proprio cosi – precisa Pietro Cirillo, raggiunto dalla nostra redazione – mentre moglie e figlia stavano facendo le prove per la nostra tournée ho pensato di riprenderle tra le mura della nostra abitazione al ritmo della musica del grande Antonio Infantino.

Un messaggio straordinario, quello di tramandare gioia, energia attraverso la danza taranta che da moti anni è diventata oggetto di attenzione da parte dei grandi musicisti non solo italiani”. La trasmissione della cultura della danza tarantata ai propri figli è il messaggio che più ha ricevuto condivisione da tutti coloro che ne hanno visualizzato il contenuto e le immagini. “Proprio cosi – continua Pietro Cirillo- il video è diventato da subito virale proprio nel vedere la bellezza di una arte e di un sapere che viene trasmessa i propri figli che hanno voglia di ricevere questo prezioso dono.

Un dono legato alla voglia di tornare a respirare arte e musica nei nostri borghi straordinari che esprimo da sempre magie di suoni e di ballate di grande originalità”. Vale la pena ricordare che la Lucania resta la regione che più di tutte ha conservato le proprie tradizioni che ne costituiscono i tratti identitari più caratterizzanti come la religiosità, la festa, la musica e la danza che si esprime appunto con linguaggi corporei delle varie aree dove i balli popolari assumono di nuovo molte delle loro funzioni socio-culturali con un’identità ben precise. Pietro Cirillo con l’Officine Popolari Lucani, insieme con la sua famiglia questo voglio raccontare raccontandolo attraverso suoni e proprie caratterizzazioni.

Oreste Roberto Lanza