Le Rosse di Maranello arrivano nel Parco Nazionale del Pollino. Sabato 16 e domenica 17 luglio le Ferrari sosterranno a San Severino Lucano e Latronico il centro delle terme lucane, per una giornata all’insegna della storia e della tradizione tutta italiana. Si ripete per quest’anno un appuntamento ormai consolidatosi negli anni all’interno dei territori del Parco lucano. L’obiettivo degli organizzatori, il comune di San Severino Lucano, Latronico e Francesco Pangaro ideatore dell’evento, è quello di trascorrere due giorni in armonia, spinti tutti da una grande e forte passione per il cavallino rampante insieme ai cittadini del territorio e per far conoscere un territorio con i suoi tanti borghi medievali ed il Parco Nazionale del Pollino, accompagnato dalla famosa e deliziosa cucina lucana con i suoi prodotti tipici.

Molti i modelli del cavallino rampante in arrivo dalla Puglia Campania e Calabria: la Ferrari Gt4, la fuoriclasse 458 spider, la grintosa F8 tributo, e ancora, l’aggressiva 430 scuderia, o la maestosa Scaglietti 612, le sportive California e Portofino e molte altre. Programma denso di appuntamenti a cominciare dal pomeriggio di sabato 16 luglio con la prima esposizione delle autovetture. Alle ore 19.00 il primo giro nel Parco Nazionale del Pollino, con la sfilata delle Ferrari lungo il Corso principale del centro storico di San Severino Lucano. Domenica lo spettacolo inizia alle ore 10:30 per le vie del Parco, dove si raggiungerà Latronico, il paese delle terme Lucane.

Le rosse di Maranello sosteranno nella caratteristica piazzetta del borgo del benessere, dove ci sarà un aperitivo e buffet di prodotti tipici lucani. Alle 12:30 si continuerà con la sfilata fino al lago Sirino, dove è prevista la sosta per il pranzo con esposizione delle Ferrari lungo il perimetro del Lago, fino alla fine della giornata. Al termine delle due giornate ai partecipanti verranno consegnati gadget della manifestazione insieme ad altri riconoscimenti. Una giornata all’insegna di un rinnovato connubio tra la Basilicata, la storia dei luoghi e la forte passione per le Rosse che ogni anno si cerca di far vivere e convivere.

Oreste Roberto Lanza