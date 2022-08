Ulteriore grande successo per Marateale. Tante le star e i vip che hanno partecipato

Come da tradizione anche quest’anno la Basilicata è stata protagonista della XIV edizione di “Marateale, Premio Internazionale Basilicata”, festival che nella bellissima Maratea premia da anni le eccellenze del cinema e della tv. Il Festival iniziato mercoledì 27 luglio, è terminato ieri domenica 31 luglio presso il teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. La splendida città lucana, denominata “la perla del Tirreno”, ha anche quest’anno ospitato numerosi eventi proiezioni e dibattiti culturali e tante sono state le star ed i vip che hanno partecipato, ricevendo anche importanti e prestigiosi premi.

Tra gli ospiti che hanno preso parte a questa nuova edizione di “Marateale” anche Cesare Cremonini, cantautore bolognese che in occasione della kermesse dedicata al cinema, ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Maratea.La sua presenza non è passata inosservata, infatti, l’artista ha approfittato della trasferta per godersi alcuni giorni di relax in barca nel mare del Cilento, incontrando anche alcuni fan preavvisati del suo arrivo dallo stesso cantautore attraverso un post sui social in cui ha definito il paese che affaccia sul mare “luogo del mio cuore, capace di tenere insieme tutti i frammenti della mia vita”. Cesare Cremonini ha scritto: “Domani, 31 luglio, mi verrà conferita la Cittadinanza onoraria della città di Maratea e il ‘Premio internazionale Basilicata-Marateale 2022’, in occasione della XIV edizione del Festival cinematografico Marateale. Sono in compagnia di artisti e personalità straordinarie del cinema e dello spettacolo del nostro Paese, con cui sto condividendo questi giorni indimenticabili. Sono onorato e emozionato per questo riconoscimento che per me oltrepassa il valore professionale per coinvolgere fortemente quello personale. Qui ho iniziato a scrivere canzoni e ho vissuto e continuo a vivere momenti importantissimi per la mia storia e la mia idea di vita artistica”.

Silvia Silvestri