Un calendario ricco di eventi nella cittadina termale che attende anche Riccardo Fogli

È stato pubblicato il calendario estivo. Ci saranno tanti, tanti, tanti eventi in questo mese di Agosto con due grandi concerti (12/08 Vinicio Capossela, e 28/08 Nicola Piovani), escursioni in montagna, sagre, sport outdoor, teatro, festa della famiglia, presentazione di libri, ed eventi divertenti, per finire con la festa patronale di Sant’Egidio il 1/09 con il concerto di Riccardo Fogli.

Un ringraziamento alla consigliere delegata Giulia Bianco per il suo impegno e a tutte le associazioni e non, che con grande sacrificio, hanno voluto arricchire con eventi il calendario estivo nella nostra Comunità! Il comune di Latronico raddoppia quest’anno con i grandi concerti nel suggestivo parco delle terme dopo il grande successo dell’anno scorso con il concerto di Ludovico Einaudi. Questo calendario, così ricco, è anche la più grande risposta alla mancanza di tanti eventi importanti negli ultimi due anni di pandemia. Adesso ci aspettiamo un sacco di turisti nella nostra #Latronico #cittàdelbenessere, e possiamo garantire che di sicuro non si annoieranno!