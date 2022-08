Il sindaco Ungaro: “Un cartellone dalla particolare all’insegna di una sostanziale riscoperta della città”

Tra storia, tradizioni, musica, cultura, eventi, Laurenzana, in provincia di Potenza, a molto da raccontare. Dal 5 agosto e fino agli inizi di settembre (2 e 3) attraverso un cartellone estivo di grande respiro estivo. Tante le associazioni e gli enti che hanno aderito al cartellone che l’amministrazione ha voluto costruire su tutte la Pro Loco Universitas Laurentianae, l’Associazione Palio Carmelitano di Laurenzana, Gli Amici delle Muse e delle Arti, l’Associazione Naturalmente, l’Associazione Teatrale A.T.E.N.A., il CEAS “La quercia di Fra’ Egidio”, l’Associazione “I.A.N.G.”, la Parrocchia e Comitato Feste Beata Vergine del Carmelo di Laurenzana, Imundo Service, il Circolo ARCI di Laurenzana e l’ASD Laurenzana Calcio.

“Un cartellone dalla particolare rilevanza culturale – sottolinea Michele Ungaro – sindaco di Laurenzana - quello che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo e che si prospetta all’insegna di una sostanziale riscoperta di una città che ha ancora tanto da raccontare”. In totale sono ben 26 gli eventi previsti da agosto a settembre: palio carmelitano, Concerto Lirico – La pietà popolare in Basilicata ed “Estate in gioco”, intrattenimento per bambini. Si inizia con alcuni incontri culturali di rilievo: venerdì 5 agosto la presentazione del volume di Rocco Donato Alberti “Il Petrolio di Alarico” a cui farà seguito, domenica 7 agosto, la presentazione del volume "Il Viandante" di Domenico Lauria accompagnata dallo spettacolo di Magic Maury (A cura "Amministrazione Comunale") e martedì 9 agosto il volume "Il Coraggio Della Felicità di Loredana Scaiano. Poi molti incontri musicali, una passeggiata notturna, con la presentazione dell’autobiografia Carmine Crocco, le canzoni di Battisti e spettacoli aerei. Diversi percorsi enogastronomici come quello del 12 agosto con pietanze tipicamente del posto: patate ripiene e nuglia di Laurenzana. L’appuntamento per il carnevale estivo è previsto per mercoledì 17 agosto e infine il torneo di calcetto per gli inizi di settembre. Un cartellone estivo ricco di eventi, in linea con le cosiddette feriae augusti ma che non disdegna la parte culturale e di approfondimento per un borgo che tanto da raccontare.

Oreste Roberto Lanza