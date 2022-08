Artigiani che in piazza daranno dimostrazione del loro saper fare bene nel campo dei tessuti, dei saponi, delle tisane

Quarta edizione per l’Artigiano in musica, l'evento organizzato dalla Proloco di Rotondella che si pone come obiettivo quello di omaggiare l'artigianato locale e di farne un vero e proprio promotore culturale prima ancora che economico. L'evento finanziato dal Gal Start2020,patrocinato dall'amministrazione comunale e APT è Unpli Basilicata, ha omaggiato nelle scorse edizioni, la figura di artigiani che attraverso la loro opera e le loro maestranze, sono stati importanti e fondamentali per Rotondella e tutto il suo territorio. L'edizione di quest'anno, che si svolgerà Domenica 7 Agosto in piazza Risorgimento a Rotondella a partire dalle 20.30, vedrà protagonisti gli artigiani che in piazza daranno dimostrazione del loro saper fare bene nel campo dei tessuti, dei saponi, delle tisane.

"Tanto il lavoro dietro questa manifestazione -dichiara Pasquale Gentile, presidente della Proloco di Rotondella- L'evento vuole riportare l'artigianato in primo piano, dando vita a percorsi turistici diversificati, per mostrare ai turisti la bellezza dei piccoli borghi mostrando loro la fattività degli artigiani, le loro opere e le meravigliose botteghe che hanno avuto per la storia della comunità, un ruolo centrale. Quel ruolo noi vogliamo ridarglielo perché si possono creare diversi percorsi accoglienti attraverso la valorizzazione dell'artigianato locale, motore pulsante dell'economia del territorio." Ad allietare la serata ci sarà anche lo spettacolo musicale della band “Siam giusti noi band”.