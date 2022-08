Al termine della prima serata lo spettacolo "Vento Popolare" con l'artista Eugenio Bennato

L’ospite d’onore per la 41 esima edizione della sagra del Fagiolo di Sarconi l’attrice Adriana Volpe. Il prossimo 18 Agosto, sarà la conduttrice televisiva ed ex modella italiana, volto noto in Rai per aver condotto tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila i programmi Mezzogiorno in famiglia e “I fatti vostri” e a gennaio 2020 concorrente della quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, a taglierà il nastro della kermesse dedicata al fagiolo IGP di Sarconi. Adriana Volpe sarà presente all’apertura e per il classico giro inaugurale del percorso gastronomico L’appuntamento è significativo e importante per il percorso fatto e la rilevazione nazionale ed internazionale ottenuta. Nel borgo conosciuto come la “Capitale Europea del fagiolo” un appuntamento irrinunciabile sia per i tanti appassionati del pregiato legume, ma soprattutto per una comunità che si identifica pienamente e con estremo orgoglio in questa produzione d’eccellenza che da sempre scandisce i momenti salienti della vita del paese.

Il menù gastronomico dell’edizione 2022 è già tutto pronto: dall'antipasto al dolce, da godersi lungo le stradine e le piazzette del centro storico con i piatti della tradizione affiancati da alcune novità, come lo street food e un dolce nuovo, tutti da scoprire. Sarà protagonista un cuoco di eccellenza come Ruben Bondì che mostrerà la sua ricetta a base di fagioli IGP di Sarconi. I suonatori e menestrelli della Bassa Murgia allieteranno la serata con ritmi di pizzica e tarantella. Al termine della prima serata lo spettacolo "Vento Popolare" del maestro fondatore del movimento Taranta Power e autore dell'iconico album "Che il Mediterraneo sia", Eugenio Bennato.

Oreste Roberto Lanza