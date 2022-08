Programma pieno di iniziative con spettacoli e eventi culturali all’interno del centro storico

Ritorna "L'Estate d’Isabella". La XXXIIesima edizione organizzata dalla Pro Loco di Valsinni, in collaborazione con il Comune nell'ambito delle attività del Parco Letterario Isabella Morra, si presenta con un programma ancora pieno di iniziative e eventi nuovi: spettacoli e eventi culturali. Un percorso fatto di tanti sacrifici, studio e rinunce ma ricco sicuramente di grandi soddisfazioni, raggiunte grazie alla professionalità e dedizione dei volontari del Parco, uniti a un grande amore per la propria terra. Non è un caso che sia l'evento più conosciuto e partecipato della Basilicata. Lo spettacolo “Isabella: le voci del Borgo” di Gennaro Olivieri intratterrà i visitatori, turisti e quanti affascinati dalla storia della grande poetessa lucana fino al 26 agosto con inizio alle ore 21,00; mentre quello del grande Ninì Truncellito e Mimmo Rago “Il Borgo Racconta” è stato programmato fino a domenica 28agosto.

Un borgo in cammino, quello di Valsinni, con panorami e scorci da far sobillare il cuore teatro di uno degli episodi più romantici e struggenti della storia della Basilicata, che ha avuto per protagonista la poetessa Isabella Morra. Una storia sviluppatasi intorno all’antico feudo di Favale (odierna Valsinni), intorno alla metà del Cinquecento, ad una famiglia nobile, quella dei Morra. L’antico castello era abitato dalla progenie di Giovan Michele Morra e Luisa Brancaccio: Decio, Fabio, Cesare, Camillo, Scipione, Porzia e la già citata Isabella. Contrariamente alle aspettative dei più, la piccola Isabella visse una vita infelice e turbata da assidui distacchi e deprivazioni affettive. Il padre, infatti, la lasciò quando aveva solamente otto anni. In quanto esule fu costretto ad abbandonare il castello in compagnia del figlio Scipione per emigrare nella corte francese. La colpa di Giovan Michele Morra fu quella di aver parteggiato per i francesi durante la guerra franco-spagnola.

L’altra parte della storia vale la pena viverla direttamente ritrovandosi nei luoghi dove Benedetto Croce, a distanza di secoli e cioè verso i primi del '900, si recò a Valsinni per indagare meglio sulla figura e la vita della sfortunata poetessa, tanto che addirittura fece effettuare degli scavi con la speranza di rinvenirne le spoglie. Il corpo, tuttavia, non verrà mai ritrovato. Tra balli, coreografie e menestrelli con ballate senza tempo si potrà godere anche di una gastronomia di eccellenza presente in questo luogo che all’arrivo appare luogo da favola. In tutto questo si potrà apprezzare il luogo e la storia della grande Isabella Morra non solo attraverso i componimenti poetici ma attraverso un video “Io, Isabella”, un’opera prodotta da Gianpiero Francese. Sarà inoltre possibile visitare il castello Morra, antica dimora, casa e prigione della poetessa, che riapre al pubblico, visitabile anche durante il giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30. C’è tutto per lasciarsi trasportare dagli incanti poetici del luogo attraverso le piccole viuzze che si snodano tra i palazzi antichi e gli angoli suggestivi che attendono solo di essere esplorati.

Oreste Roberto Lanza