Attrazioni: soffione dei desideri, museo multimediale e sensoriale, il Viale delle Principesse, La Biblioteca delle Fiabe

Rapone, uno splendido borgo in provincia di Potenza, adagiato sul colle che domina l’incantata valle di Vitalba, noto per essere il Paese delle Fiabe, apre le porte all’edizione 2022 del “Rapone Fiaba Festival” nelle giornate DEL 19/20/21 agosto, per i tre giorni, il borgo si barderà a festa per accogliere visitatori e turisti in qualità di abitanti temporanei.

Dalle ore 16:00 alle 22.30 attori in costume daranno vita alle fiabe più belle di tutti i tempi, rappresentate nel corso delle serate da musical, spettacoli teatrali diffusi e animazione, che termineranno con il Gran Ballo delle Fiabe. La magia delle fiabe si alternerà a punti gastronomici, artistici e artigianali per esaltare le tradizioni e peculiarità del territorio.Il Rapone Fiaba Festival si concluderà domenica 21 con il lancio delle lanterne volanti portando tra le stelle la luce di una comunità che crede nella bellezza e nell’accoglienza con la stessa innocente e inattaccabile forza con cui i bambini credono nelle fiabe.Nelle serate del 19 e 20 Agosto, dalla mezzanotte il Rapone Fiaba Festival si aprirà al DopoFestival, djset e intrattenimento musicale accompagneranno i visitatoti per tutta la notte.Fanno da cornice al Rapone Fiaba Festival le meraviglie e le esperienze del borgo. Si potrà esprimere un desiderio sotto il Soffione dei Desideri, visitare il museo multimediale e sensoriale "Cera...una volta", il museo “Come Eravamo” che racconta delle tradizioni e peculiarità del territorio, passeggiare lungo il Viale delle Principesse storie di coraggio e gentilezza, posto sulla pista ciclabile, divertirsi alla ricerca dei personaggi di Rapone nel percorso multimediale e sensoriale delle 5 Fiabe di Rapone (la mana longh, lo scorciaman, il lupo comunale, lo scazzamauriedd e la masciara), oppure, fare una pausa nella Biblioteca delle Fiabe dove troverete innumerevoli libri, con una straordinaria collezioni di libri pop up e sensoriali. Per i più avventurosi c’è il parco Rapone Avventura, dove ci saranno percorsi in elevazioni per bambini e un’area picnic attrezzata per la sosta.