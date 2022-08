Atteso il pubblico delle grandi occasioni per cantare e divertirsi con l'artista laziale

Tutto pronto a Montegiordano Marina in vista dell'evento estivo più atteso di questo 2022. Il 18 Agosto, sul Lungomare nord "Giorgio Liguori", si terrà il concerto di Anna Tatangelo. Il grazioso centro dell'Alto Jonio cosentino si prepara a ricevere la cantante laziale in uno spettacolo davvero emozionante.

In scaletta, i suoi più grandi successi: “Doppiamente Fragili”, brano cantato appena 15enne, nel 2002 per la prima volta sul palco dell’Ariston vincendo nella categoria Giovani. Poi si continua con gli altri successi sanremesi: “Volere volare”, “Ragazza di periferia”, “Essere una donna” (brano scritto per lei da Mogol, con cui conquisterà il primo posto nella categoria “Donne”), “Il mio amico” con cui ha duettato con Michael Bolton, “Bastardo”, “Libera” e infine, “Le nostre anime di notte”. Svariati gli album, due dischi di platino con “Ragazza di periferia” e “Mai dire mai”, un disco d’oro con “Nel mondo delle donne”. Anna Tatangelo ha pubblicato 27 singoli e due colonne sonore, guadagnando altri dischi d’oro e di platino. Il tutto accompagnato da decine di concerti in arene e teatri, oltre a partecipazioni live internazionali dall’America all’Australia.

Nel 2012 si rende protagonista anche in tv, infatti partecipa al programma di Rai Uno “I grandi della musica”. Come cantante, si esibisce a Città del Messico al concerto di D’Alessio. Torna in televisione l’anno dopo, nel 2013, conducendo, insieme a Gigi D'Alessio il varietà di Canale 5 “Questi siamo noi”. Nel 2013 pubblica il singolo “Occhio per occhio”, rilanciato in America-Latina e interpretato in spagnolo e inglese dalla cantante venezuelana Aneeka. Nel 2015 arriva il sesto album, “Libera”. Dal 2016 affianca Carlo Conti in veste di co-conduttrice del programma “I Migliori anni”. Il 30 aprile 2021 esce il suo ultimo singolo “Serenata”, scritto da Piero Romitelli e Jacopo Ettorre.

Insomma un'artista che ha dato tanto alla musica italiana e che darà ancora molto nei prossimi anni. Per l'esibizione sul palco di Montegiordano Marina l'apertura dei cancelli è prevista per le ore 19.00, con inizio spettacolo alle ore 21.00. Aprirà il concerto Mimma Pisto & band a partire dalle ore 20.00. Stand con possibilità di ristoro nell'area concerto. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito.

Claudio Sole