Il Consiglio Comunale, nella seduta del 28 luglio u.s., all’unanimità ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria, a S.E. il Prefetto Maria Teresa Sempreviva. Il 27 agosto, p.v., alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi, nell’ambito di una cerimonia pubblica, organizzata in collaborazione con l’associazione “Il Sorriso”, il Sindaco, Valentina Viola, e il Presidente del Consiglio Comunale, Gianpio Arcomano, consegneranno la suddetta onorificenza.

La cittadinanza onoraria è un attestato di stima per la dedizione e l’impegno generoso profusi al servizio delle istituzioni e un riconoscimento del profondo attaccamento a questo Comune, dove la Dott.ssa Sempreviva è nata. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.