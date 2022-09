Sarà in campo con la nazionale italiana dei dj per un incontro di calcio

Il deejay lucano Michele Musillo, porta la Basilicata sempre più in alto. Questa volta teatro delle sue spettacolari performance sarà la nona edizione dell’evento “Cislianerfest” in programma domani sera, venerdì 2 settembre, a Cisliano in provincia di Milano. Musillo è stato convocato insieme ad altri dj italiani per questo importante ed entusiasmante appuntamento.

Una gara di calcio per dare un sostanzioso aiuto a chi ne ha realmente bisogno, ma soprattutto per dare un sorriso in più. Una volta conclusa la gara, via gli scarpini da calcio per andare in consolle nel finale di serata, dove insieme a tutti i deejay, si concluderà la notte nel migliore dei modi a suon di musica e ballo.