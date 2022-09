Nell'occasione la cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata al Dr. Cosimo Damiano Milanese

Il 10 settembre 2022 la Pro Loco di Calvera celebra la tradizionale edizione della manifestazione “Orgoglio Calverese“ (Festa dell’Emigrante), la serata è suddivisa in diverse fasi, tra cui la consueta consegna di due riconoscimenti da assegnare “alla memoria” di un cittadino Calverese ed uno alla “contemporaneità” di un cittadino Calverese che, orgoglioso e fiero della Sua identità, abbia contribuito a far conoscere la storia e le tradizioni di Calvera. Quest’anno il riconoscimento alla “memoria” sarà consegnato alla famiglia del compianto Dr. Cosimo Damiano Milanese, già medico condotto a Calvera e primo medico Diacono della Basilicata. Il riconoscimento alla “contemporaneità” va a Olimpia Annunziata Arleo, cittadina calverese ultracentenaria (104 anni), esempio di longevità salutare del nostro piccolo borgo.

Novità di questa edizione (fortemente voluta dal consiglio comunale e promossa dal sindaco Pasquale Bartolomeo) è l’inaugurazione di una piazza di Calvera dedicata al Dr. Cosimo Damiano Milanese primo medico Diacono permanente della Chiesa Cattolica. Nel 1964 egli si trasferisce a Calvera, con la famiglia, in veste di medico condotto ed unico sanitario in servizio in zona; la sua assistenza, oltre che nel comune di residenza e nella frazione di Vallina, si esercita anche nei comuni vicini (Teana, Carbone, Castronuovo di S. Andrea) penetrando ausilio con spirito di sacrificio e totale disponibilità senza alcuna mira al personale tornaconto se non quella di conquistare una parentesi di sorriso sul volto di chi stesse soffrendo. Il suo apporto caritatevole trascende i limiti dell’assistenza medica facendosi carico anche delle esigenze materiali di chi vivesse in situazione di indigenza, impiantanto, a volte, veri e propri “cantieri” pur di dare lavoro ai capofamiglia disoccupati.

Il prorompente desiderio di approfondire i suoi rapporti con la fede riprende il filo interrotto con la sospensione degli studi in seminario che gli vale il raggiungimento dell’ordine sacramentale del diaconato permanente, il quale conferisce alla sua comunità di appartenenza il privilegio e l’orgoglio di ospitare il primo ed unico diacono medico della regione. L’inaugurazione sarà presieduta dal Sindaco Pasquale Bartolomeo e saranno presenti per un saluto i sindaci dei paesi in cui ha operato il Dr. Cosimo Damiano Milanese.

PROGRAMMA:

ORE 18.00 SANTA MESSA NELLA PIAZZETTA ADIACENTE AL

MERCATO COPERTO

A SEGUIRE

- SALUTI DEL SINDACO PASQUALE BARTOLOMEO

- BIOGRAFIA DEL DR. COSIMO MILANESE

- CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA PIAZZETTA

DEDICATA AL “DR. COSIMO MILANESE”.

- BENEDIZIONE

- BUFFET OFFERTO DALLA GIUNTA COMUNALE

- MERCATINI PRODOTTI TIPICI LOCALI

- INTRODUZIONE DI VITO GIAMMETTA (PRESIDENTE

DELLA PRO LOCO DI CALVERA)

- SALUTO DEI SINDACI DEI PAESI LIMITROFI

- ASSEGNAZIONE TARGHE “ORGOGLIO CALVERESE”

- INTRATTENIMENTO MUSICALE CON PAOLA TOZZI