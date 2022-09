Il Comune di Latronico presenterà il progetto “FACILE DAE” per l’uso del Defibrillatore

Per la Basilicata è l’unica tappa. Giovedì 29 settembre l’Anpas Valle del Sinni organizza, presso le terme di Latronico, un appuntamento lucano per la giornata mondiale del cuore. L’evento in terra di Basilicata, patrocinato dal comune di Latronico e dalle Terme Lucane, promosso, sul piano nazionale da Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), in collaborazione con Associazione Italiana “Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus”, World Heart Day, Irc Comunità e il patrocinio del parlamento europeo, Ministero della Salute, Ministero della Difesa e Ministero dell’Istruzione, vuole unire le persone di ognipaese e origine nella lotta contro le malattie legate al cuore, ispirando e guidando le azioni internazionali per incoraggiare una vita salutare per il cuore.Alla giornata lucana parteciperanno, come partner, diversi medici, che hanno dato gratuitamente la loro disponibilità a svolgere valutazioni anamnestiche,e le seguenti associazioni:Avis Latronico, Alad- Associazione Lucane Assistenza Diabetici, Simeso -Società Italiana Medicina del Soccorso, Comitato Regionale Anpas Basilicata.

La “tappa” di Latronico a cura dei volontari Anpas Valle del Sinni per il Wolrd Hearth Day è una prima volta in questa Regione come sottolinea il presidente dell’Anpas Valle del Sinni Egidio Ciancio: “abbiamo voluto fortemente che la manifestazione si realizzasse a Latronico, presso il Parco delle Terme Lucane, con la collaborazione delle Terme Lucane e della Direzione Sanitaria della struttura, insieme alle Organizzazioni di Volontariato del territorio e al Comune di Latronico. Come volontari di Protezione Civile siamo abituati a intervenire prima, realizzando azioni di prevenzione e questa manifestazione ci permette di fare attività di sensibilizzazione anche sul tema della salute, rivolte a tutti i cittadini del Lagonegrese”. Pare essere solo una prima di tante altre iniziative rivolte alla salute dei cittadini: “sicuramente nei prossimi messi la nostra organizzazione sta pensando di mettere in campo altre e specifici appuntamenti”. Il programma della giornata prevede la presentazione della manifestazione a cura delle istituzioni Locali e Regionali presenti all’evento, insieme a tutti i partner: dalle ore 10:00 sarà possibile effettuare le seguenti valutazioni anamnesti che Cardiologica con il dottore Rinaldo Lauletta; Nutrizionale con la dottoressa Maddalena Rossi; Medicina Termale con il dottore AntonioLofrano; Dipendenzee loro Prevenzione con la dottoressa RosannaFalabella. I partecipanti alla manifestazione potranno anche chiedere la misurazione della glicemia e il colesterolo la pressione arteriosa e la saturimetria. Nel Pomeriggio il Comune di Latronico insieme ad Anpas Valle del Sinni presenteranno il progetto “FACILE DAE” che prevede la sensibilizzazione dei cittadini all’uso del Defibrillatore, con il ripristino di ben 5 macchine salva vita in tutto il territorio di Latronico.

Oreste Roberto Lanza