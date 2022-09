Lofrano: "Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte al mondo, tante le azioni da intraprendere per prevenirle"

Creata dalla World Heart Federation, la Giornata Mondiale del Cuore si celebra ogni anno il 29 settembre. Giunta quest'anno alla quinta edizione in Italia, si propone con una nuova formula che vedrà il coinvolgimento di diverse strutture sanitarie. "Un open day della prevenzione, - commenta il dottor Domenico Lofrano, Direttore Sanitario delle Terme di Latronico - con visite e counseling specialistici gratuiti ad accesso diretto. Grazie all'impegno del presidente dell'ANPAS Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sinni, Egidio Ciancio, in collaborazione con altre associazioni Onlus, nel nostro territorio si terrà alle Terme Lucane di Latronico città del benessere.

Questa giornata - prosegue il direttore Lofrano - informa le persone che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte al mondo e mette in evidenza le azioni che si possono intraprendere per prevenirle. Inoltre, saranno proposte gratuitamente a tutti i cittadini diverse attività, - conclude il dottor Domenico Lofrano - tra cui screening di prevenzione cardiovascolare, misurazione BMI, incontri e visite su diabete, nutrizione, dipendenze ed altre interessanti attività". Un appuntamento di grande interesse e che serve ad informare i territori con una serie di attività per il benessere della salute di ogni soggetto, dai più giovani ai meno giovani. Nel Pomeriggio poi verrà presentato il progetto “FACILE DAE”, che serve a sensibilizzare i cittadini all’uso del Defibrillatore, con il ripristino di ben 5 macchine salva vita in tutto il territorio di Latronico.

Claudio Sole