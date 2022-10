Conferenza internazionale su Pier Paolo Pasolini e confronto con Patty Jenkins regista di Wonder Woman

La quarta giornata del Matera film festival continua nell’attenzione ai contenuti culturali e nella capacità di intercettare ospiti di primo piano nazionali ed internazionali. Su tutti spiccano la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman (il primo episodio girato a Matera) e impegnata nel 2023 sui più importanti progetti Disney e di Star Wars. Oltre alla Jenkins saranno presenti al festival star del calibro di Robin Wright, protagonista della serie tv “House of Cards”, Violante Placido e Claudio Santamaria. Di grande interesse la presenza di Nicola Gratteri che terrà un talk sui temi della legalità. Inoltre, ci sarà una delle più prestigiose conferenze internazionali sulla figura di Pier Paolo Pasolini, a cui parteciperanno i più importanti studiosi del grande intellettuale del ‘900 italiano. Ad animare il “salotto del libro” ci saranno personaggi come Mariolina Venezia e Francesca Barra. Continuando a coltivare il filone narrativo “cinema e fumetto” il festival ha realizzato nel Museo Nazionale di Matera un’importante mostra per celebrare i 60 anni di Diabolik.

OrganizzazionePresidente dell’evento è Dario Toma mentre i Vice Presidenti sono Anna Rita Del Piano e Tony Cianciotta. La direzione artistica è curata da Donato Santeramo e la consulenza artistica è affidata a Silvia Bizio. Direttore Artistico Musicale è Giuseppe Papasso, il Direttore Creativo è Silvio Giordano, mentre il direttore generale è Nando Irene. Di assoluto rilievo il contributo offerto dal comitato scientifico composto da: Manuela Gieri, Salvo Bitonti, e Fabio Viola. Il Presidente onorario del Festival è Enzo Sisti.martedì 4 ottobre comincia alle 9.30 con MATERA FILM FESTIVAL EDU "Agenda 2030 per un'Educazione di Qualità". REALE MUTUA e Museo Storico Reale orieMutua presentano il progetto educational: "Agenda 2030: un obiettivo reale" per conoscere le proposte ONU con la dottoressa Silvia del Sole. A seguire Francesco Nardella (Vice Direttore Rai Fiction) presenterà "Visioni sulle storie delle serie televisive".Alle 12.00 per MFF CORTI in concorso "Fetch" dalla Nuova Zelanda, "Censor of Dream" dalla Francia e "Repection the Court" dall'IranAlle 14.00 per MFF DOC in concorso "The Witchers of the Orient"di Julian Faraut dalla FranciaPer MFF LONG in concorso alle 16.15 "Ma Muit" di Antoinette Beuldalt.Alle 18.15 per MM - MATERA FOR TH WORLD: gemellaggio tra Matera Film Festival e Reelworld Fim festival con videocollegamento dal Canada con Tonya Williams. Collegamento a cura di Donato Santeremo.Per MW - MATERA FOR THE WORLD alle 18.45 "Sin la Habana" di Keverh Nebastian.Alle 21.00 per CITTA' INVISIBILI O CONDIVIBILI proiezione fuori concorso di "il Buco" di Michelangelo Frammantino con l'autore, con la sceggiatrice Giovanna Giuliani e con lo speologo Antonio Larocco.Al termine a partire dalle 23.00: LE NOTTI D'ORA a cura dei David di Donatello.