Appuntamento di alto profilo scientifico organizzato dal Centro internazionale di studi “AncientCities”

A Forenza e Acerenza due giorni per parlare di spopolamento. Il convegno dal tema “le trasformazioni delle città tardoantiche in altomedievali/islamiche” si concluderà domani 4 ottobre. Appuntamento di alto profilo scientifico organizzato dal Centro internazionale di studi “AncientCities” da tempo impegnato con l’omonimo progetto nato da una serie di convegni organizzati fra il 2017 e il 2019 all’Università degli studi della Basilicata. Con l’ateneo lucano collaborano da tempo l’Università degli studi di Messina, l’Università di Napoli “L’Orientale”, l’Università Jagiellonian di Cracovia in Polonia e l’Università di Tours in Francia. Un convegno che ha l’obiettivo di cercare, nella storia antica, modelli utili per una rivitalizzazione dei borghi lucani. Un approfondimento di elementi politici, economici, sociali e culturali della città greca e della città romana. L’impegno dei relatori pare quello di guardare al passato per valorizzare il presente e costruire il futuro immaginando quello appunto della Lucania, eliminando lo spettro dello spopolamento con una concreta programmazione per rivitalizzare i borghi della regione. Accanto ai saluti prima del sindaco di Forenza e quello poi di Acerenza, Fernando Scattone.

Si parte dalla ricerca storica, si entra nella convegnistica, con un riferimento preciso al mondo dell’archivistica importante per produrre cultura a ogni livello. Un convegno al centro del quale c’è la storia lucana per farne settore trainante della rinascita di questi luoghi che porterebbe ricercatori, studiosi e semplici appassionati in Basilicata con la realizzazione di manifestazione fisse con l’aumento di flussi turistici favorendo anche la creazione di nuove attività di accoglienza, ristorazioni e servizi. Si parte dalla storia per arrivare alla conoscenza del proprio territorio per consentire un mirato sviluppo economico fino ad arrivare alla creazione di posti di lavoro. Un’idea che può essere un azzardo, una speranza o una semplice avventura. La motivazione vera uscirà sicuramente da questo importante appuntamento.

Oreste Roberto Lanza