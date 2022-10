Nel piccolo centro lucano verranno girate alcune scene del film diretto da Fabrizia Maria Cortese

Arriva il grande cinema a Satriano di Lucania. Dal 12 al 14ottobre uno dei volti più famosi della cinematografia nazionale ed internazionale sarà presente nel borgo lucano per girare alcune scene del film diretto da Fabrizia Maria Cortese dal titolo” Il meglio di te”. La siciliana Maria Grazia Cucinotta,attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana,conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano Il postino e per essere comparsa nel film della serie 007 “Il mondo non basta”, sarà protagonista di alcune scene significative del film prodotto dalla Golden Hour Films, in collaborazione con Rai Cinema .Una grande occasione di promozione turistica per un borgo noto per il suo vasto patrimonio artistico legato ai cosiddetti "Murales" che rappresentano l'effigie vera e propria del paese.

Alcune scene verranno girate anche nei comuni di Potenza, Brindisi di Montagna, Tricarico, Maratea, ma la parte del leone la farà parte il comune famoso per i suoi importanti murales. Un momento di grande soddisfazione da parte del sindaco Umberto Vita: “fin da primi sopralluoghi fatti a luglio scorso abbiamo avuto la certezza che il comune fosse al centro dell’attenzione della società produttrice e della Rai stessa. Quando poi nei mesi scorsi hanno chiesto l’autorizzazione per girare le maggiori scene per noi è stato un momento di grande entusiasmo e soddisfazione”. Promozione turistica e tanto altro che potrà crearsi intorno a questo importante appuntamento cinematografico: “la presenza di una grande attrice come Maria Grazia Cucinotta non potrà che far bene al nostro territorio in termini di immagine e come ritorno economico.

Per questo stiamo pensando a diverse iniziative da collegare a questo importante momento unico per il nostro comune”. Un film che durerà ben 90 minuti con musiche di Giusy Ferreri. Tra gli altri attori Simone Montedoro, Daphne Scoccia e Gilbert Melki. Un film con un tema importante come sottolinea la stessa regista Cortese:“l’esigenza di voler raccontare la possibilità di un amore impossibile. Il desiderio e lavolontà di voler amare ed essere amati malgrado tutto e per sempre”. In Basilicata perché i colori e la cultura del Sud fanno da perfetta cornice a questa storia”.

Oreste Roberto Lanza