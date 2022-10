Appuntamento per domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Mastropietro, “Questa eccellenza può garantire ai giovani di fermarsi sul territorio”

Grande attesa per domenica 30 e lunedì 31 ottobre a Carbone, dove è in programma la quindicesima edizione della mostra mercato del tartufo bianco. Un vero gioiello prodotto nell’area del Serrapotamo, nel Parco Nazionale del Pollino. Definito da molti il re dei funghi, il tartufo bianco da anni sviluppa le sue peculiarità nel territorio di Carbone visto le particolari condizioni climatiche, l’altitudine e la presenza di terreni umidi. Una vera risorsa naturale capace di tutelare il territorio e la biodiversità per il fatto che la sua crescita avviene sottoterra in simbiosi con le radici delle piante.

Una pepita di grande valore dove oltre trenta tartufai locali sono riusciti a incidere sullo sviluppo economico del territorio generato dalla vendita di questo pregiato prodotto su mercati nazionali ed internazionali a oltre 2500 euro al chilo. Un andamento economico in costante crescita, una vera opportunità occupazionale per una delle aree più interne della Basilicata. Un sapore particolare quello del tartufo bianco, afrodisiaco per assaggiatori e molti studiosi, capace di dare una vera impronta al gusto ai piatti trasformandoli in vere sinfonie di gusto. Definito un vero cibo degli dei, l’uso del tartufo bianco del Serrapotamo, a dire di molti, riesce a infondere personalità trasformando i piatti della tradizione in un piatto di grande eccellenza.

Una risorsa sulla quale imprese agricole, cuochi, operatori turistici, della Regione da tempo hanno investito in termini di cultura, biodiversità, educazione naturalistica, gastronomia, itinerari del gusto, antropologia di area interna, innovazione, creatività, arte. Un investimento a cui guarda con attenzione il comune, con il suo sindaco Mariano Mastropietro: “questa eccellenza può garantire ai giovani di fermarsi sul territorio e di poter avere una prospettiva di vita gratificante. Al tempo stesso il nostro tartufo bianco rappresenta anche un’opportunità dal punto di vista turistico insieme con altri prodotti agroalimentari”. Il programma della manifestazione prevede l’apertura degli stand enogastronomici alle ore 17:30 del 30 ottobre con la presenza del presidente della giunta regionale Vito Bardi. Il 31 escursioni nelle tartufaie e nei castagneti per poi la giornata alle ore 21,00 con il grande concerto dei Sud Soundsystem.

Oreste Roberto Lanza