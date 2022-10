“Crescere e migliorare le diverse attività che si svolgono su tutto il territorio regionale”

Costituito a Barile l’Ente Pro Loco Basilicata con lo scopo di riunire le Pro Loco Aps e non Aps per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Nutrita la partecipazione di volontari attivi nel settore turistico, culturale e di promozione sociale, intervenuti da ogni parte della regione Basilicata, che in qualità di soci fondatori hanno eletto per acclamazione a ricoprire la carica di Presidente Regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, di vicepresidente regionale Maria Teresa Romeo e di segretario Gaetano Vitale. “Sono onorato e felice di essere stato eletto primo Presidente del nuovo Ente di rappresentanza delle Pro Loco – ha sottolineato Rocco Franciosa, Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata – metterò al servizio delle associazioni, tutta la mia esperienza maturata in tanti anni di impegno nel volontariato sociale, per far crescere e migliorare le diverse attività che si svolgono su tutto il territorio regionale”.

La vicepresidente Maria Teresa Romeo, artista affermata di Pisticci, in rappresentanza della provincia di Matera, ci ha tenuto a sottolineare “sono onorata di rappresentare il materano in questa nuova avventura per promuovere, come facciamo da anni con le nostre Pro Loco il turismo e l’arte, in particolare quella antica, puntando sulla rivalutazione della figura del Pittore di Pisticci e di tutta la Magna Grecia per esaltare il grande valore culturale che ha per tutta l’Italia”.

Ente Pro Loco Basilicata entra a far parte di Ente Pro Loco Italiane e il Presidente nazionale EPLI Pasquale Ciurleo, presente all’assemblea costituente, ha rimarcato “il nuovo modo di fare Pro Loco arriva anche in Basilicata e sono veramente soddisfatto di questa assemblea all’insegna dei valori, della condivisione di un progetto che continua a diffondersi in tutta Italia. A Barile abbiamo assistito ad una convention di libertà associativa – ha concluso Ciurleo - sono contento perché questo appuntamento passerà alla storia del Terzo Settore lucano ed è una delle tappe più importanti che Ente Pro Loco Italiane abbia potuto vivere in poco meno di un anno di impegno su tutto il territorio italiano”. All’assemblea sono intervenuti per un saluto il Sindaco di Barile, Antonio Murano, il Presidente storico della Pro Loco Barile, Lorenzo Gagliardi e il vicepresidente di Ente Pro Loco Calabria Franco Siciliano.