Cultura e tanta rivisitazione storica del territorio. “Far ripartire l’economia del territorio”

La sedicesima edizione de “Il Palio dei 3 Feudi” si svolgerà il prossimo primo novembre 2022 a Castel Lagopesole in provincia di Potenza. Un appuntamento creato e curato dalla Pro Loco Castel Lagopesole, con il supporto del Comune di Avigliano, per la narrazione del territorio. Una formula rivisitata e ripensata per condurre i visitatori passo dopo passo alla scoperta del Geniusloci, entità naturali e soprannaturali legate al luogo. Territorio, ambiente, cultura e tanta rivisitazione storica del territorio. Al centro l’epoca normanna quando il territorio era diviso in tre contrade, Lagopesole, Agromonte e Montemarcone riuniti dopo il mille e duecento, con la riforma di Federico II, in unico feudo appunto quello di Lagopesole.

La Pro loco con il suo dinamico ed effervescente presidente Carlo Lucia, da anni propone questo evento con modalità sempre diverse con aggiunte e contributi utili all’approfondimento del periodo storico per una informazione precisa ai tanti visitatori , turisti e non solo: “è un appuntamento importante per tutti noi perché sentiamo viva la necessità di mettere in luce l’identità di un territorio ricco di cultura e storia medievale che continua a interessare le tante persone che giungono da ogni dove per capire meglio il periodo in questione. Un appuntamento che contribuisce anche a dare vitalità allo sviluppo economico del territorio. Storia, turismo, gastronomia vero propellente per far ripartire l’economia del territorio”.

Un programma fitto di appuntamenti: dalle10.00 alle 20.00, infatti, si potrà entrare nel passato medievale del borgo federiciano tra installazioni, opere d’arte e ricostruzioni d’epoca. Falconeria, accampamenti e sfide attenderanno quanti vorranno trascorrere la giornata nella piazza ai piedi del maestoso castello. Al centro la gastronomia del posto con degustazioni di prelibatezze quali la mitica strazzata, le frittelle dell’Imperatore e le castagne che faranno rivivere le atmosfere di una stazione di posta per i viaggiatori. Un vero e proprio viaggio tra saperi e sapori dove si potranno scoprire i lasciti culturali giunti fino ai giorni nostri da “Il Mondo di Federico II°”. Al centro di tutto il Castel Lagopesole e la sua storia.

Oreste Roberto Lanza