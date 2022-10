“Va ringraziato innanzitutto il mio staff che si è prodigato nella realizzazione del dolce”

Ancora un riconoscimento per il pasticcere Lucano, di Senise, Andrea Tuzio. Dopo la medaglia di bronzo ricevuta a marzo scorso a Carrara per aver realizzato una colomba composta da un impasto di nocciola, caramello mela e noci con glassa di cioccolato di caramello e nocciola, una lode di riconoscimento ancora una volta al "Campionato mondiale del panettone FIPGC" a Fiano Romano, in provincia di Roma, nella splendida cornice del Castello ducale Orsini. Sul podio Andrea Tuzio per ricevere la medaglia di bronzo con un panettone nella categoria innovativa che sa di caramello e marron glacé. Circa 350 i concorrenti divisi in 5 categorie: classico, innovativo, decorato, salato, pandoro. Concorrenti da diverse nazioni e con il Giappone sempre più presente.

Dopo una prima selezione a cura dei giudici della federazione, alla finale è andata appunto la pasticceria di Andrea Tuzio con altri circa 70 concorrenti. La finale si è disputata domenica 23 ottobre con la rispettiva premiazione da parte di giudici nazionali ed internazionali. Molta la soddisfazione per una eccellenza lucana, in particolare della valle del Sinni che da anni studia, produce e forma anche risorse verso il mondo della grande pasticceria. Andrea Tuzio è l’uomo del palato buono, zucchero e crema per rendere passionali la gente che va ad incontrarlo nella sua pasticceria.

“Va ringraziato innanzitutto il mio staff – dichiara Andrea Tuzio - che si è prodigato nella realizzazione del dolce. Sul podio siamo arrivati con mesi di preparazione, di prove, impasti, cotture e sfornate che hanno portato alla realizzazione di questo eccellente prodotto. Vale la pena dire che il lavoro del pasticcere è davvero un grande lavoro, a volte sfiancante ma un lavoro fatto di passione ed entusiasmo che ti esce dal cuore ed arriva dritto al cuore della gente”. L'arte di preparare dolci pare essere molto più che saper eseguire ricette alla perfezione: è un vero e proprio gesto d'amore. Andrea Tuzio poi come ingrediente usa molto l’umiltà. Sarà questo ingrediente che rende un dolce da continuo podio?

Oreste Roberto Lanza