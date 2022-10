“A Sud” è un omaggio a Pino Mango e Pino Daniele, sonorità e testi che ripercorrono la storia di due grandi artisti

Tredicesima tappa del F.A.ME. (Festival Appennino Mediterraneo), ideato ed organizzato da Fondazione Appennino ETS, a Roccanova domenica 30 con lo spettacolo “A Sud”, Piazza del Popolo ore 20.30. “A Sud” è un omaggio a Pino Mango e Pino Daniele, le sonorità e i testi che ondeggiano e ripercorrono la storia di due grandi e straordinari artisti incrociando storie e culture mediterranee. Un omaggio a Pino Mango, con radici in Appennino, e a Pino Daniele dentro la Napoli mediterranea, “capitale” del Sud. Felice Del Gaudio (contrabbasso), Graziano Accinni (chitarra) e Gianmarco Natalina (voce) ci accompagneranno nel viaggio “A Sud”.

Il Festival Appennino Mediterraneo incontra e valorizza la Sesta Giornata Nazionale “Camminata tra gli olivi” promossa dall’Associazione Nazionale “città dell’olio” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ha inteso nuovamente rilanciare il brand “Il Roccanovino” per segnare e rendere parte della comunità i cosiddetti abitanti culturali: coloro che scelgono di sentirsi parte della tradizione, del paesaggio, della storia e dell’enogastronomia del territorio di Roccanova. Il programma prevede a partire dalla ore ore 15.30 in c.da Mirello diverse attività, dalla passeggiata tra gli olivi alla degustazione di olio EVO, dal laboratorio didattico per i bambini al flash mob #abbracciounolivo

Alle 20.30 tutti in Piazza del Popolo per il concerto musicale “A Sud”

Il Festival Appennino Mediterraneo (F.A.ME.) promuove e sostiene l’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile e in particolare in questa occasione tra i 17 GOAL segnaliamo il GOAL 12: “Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo attraverso la gestione e l’uso efficiente delle risorse naturali, oltre alla riduzione della produzione di rifiuti e il dimezzamento dello spreco pro capite globale dei rifiuti alimentari”.