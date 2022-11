Lo scrittore Russo con “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli”. Tre appuntamenti previsti anche a Potenza e Matera

È partita da Montemurro, l’undicesima edizione del “Furor Sinisgalli”, una delle rassegne storiche della Fondazione Leonardo Sinisgalli. Il primo dei tre appuntamenti culturali previsti e realizzati in collaborazione con il Polo Bibliotecario di Potenza e il Circolo “La Scaletta” di Matera, si è svolto a Montemurro, presso l’ex Convento di San Domenico è stato dedicato alla presentazione del doppio volume di Biagio Russo , docente, redattore editoriale, giornalista e membro del comitato tecnico scientifico della Fondazione. “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli”è l’ ultima produzione edita dalla Fondazione, approdo di un lungo lavoro di ricerca a cui l’autore si è dedicato. All’incontro erano presenti oltre del sindaco di Montemurro Senatro Di Leo, il relatore Silvio Ramat, poeta,docente dell’Università di Padova, già membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione, curatore del volume sinisgalliano “Racconti” edito da Mondadori.

A Potenza, il secondo appuntamento presso il Polo Bibliotecario di Via Don Minozzi, con la presenza di Gian Italo Bischi dell’Università di Pesaro-Urbino,già membro del Cts della Fondazione e curatore del “Furor Mathematicus” di Sinisgalli edito da Mondadori, e Sebastiano Martelli dell’Università di Salerno, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione.Terza e ultima tappa domaniprimo novembre aMatera pressoil Circolo La Scaletta con l’introduzionedello storico dell’arte Edoardo Delle Donne, interverranno Clelia Martignoni dell’Università di Pavia, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Sinisgalli, Franco Vitelli dell’Università di Bari, già membro del Comitato tecnico scientifico della FLS e curatore del volume “Tutte le poesie” di Sinisgalli. Due i tomi che raccontano i percorsi sinisgalliani, una sorta di deposito degli attrezzi per appassionati e studiosi della vita e dell’opera del poeta-ingegnere.Nel primo volume c’è una raccolta di saggi e articoli che pongono in risalto il Sinisgalli uomo e intellettuale: dalla stagione della formazione scolastica, all’amore per il disegno. Il secondo tomo raccoglie una cronologia di eventi biografici, raccontati anche per immagini, articoli su quotidiani e periodici, i documenti audio-video e la critica, con una chiusura dedicata alla produzione di Vincenzo Sinisgalli, fratello di Leonardo.

Oreste Roberto Lanza