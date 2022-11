Send by email

Due Messe sono state celebrate stamani, nei cimiteri di Potenza e Matera, in occasione della giornata dedicata ai defunti e in ricordo dei Caduti in guerra.

Entrambe le celebrazioni sono state presiedute dagli arcivescovi di Potenza e Matera, monsignor Salvatore Ligorio e monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo: vi hanno partecipato autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d'arma. Sono state anche deposte corone di alloro davanti ai monumenti ai Caduti.