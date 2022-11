Un incontro con diverse personalità e ospiti

Sabato 12 Novembre si celebra il I° anniversario del Conservatorio di Etnobotanica, situato a Castelluccio Superiore, un centro di ricerca e documentazione per lo studio della Botanica applicata e l'Etnobotanica; ospita l’erbario della flora lucana e mediterranea, xiloteca, frutti-semi e gemmoteca, completa la collezione botanica una biblioteca tematica e l’Hortus Basiliano come giardino dei Semplici e di varietà officinali ed alimurgiche lucane.

Luogo didattico teorico pratico esperienziale come abbecedario floristico delle specie utili alimentari, aromatiche, artigianali, curative e cosmetiche, per ricercare, studiare e ricostruire, la conoscenza sedimentata nei secoli, del ruolo dei vegetali per la vita sana, oggi definita Biologia Positiva - One Health.



Programma

Sabato 12 novembre - Inizio annata agraria della Filiera Lucana Piante Officinali

Mattina

10 anni di attività:

Azienda filiera lucana piante officinali

inizio annata agraria 2022/2023

Modera: Domenico Gorgoglione

ore 09:30

Saluti

Francesco Fanelli – Ceo Evra Srl Soc. Benefit

Egidio e Vincenzo Salamone – Evra

Gaetano Mitidieri – Direttore GAL “La cittadella del Sapere”.

Interventi:

Cerbino Domenico – Alsia

Luca Santarsiere – Referente ALPOZ

Matteo Di Rocco – In Planta

Anna Duca-Alessandra D’Imperio – Evra

Aziende soci della Filiera Lucana Piante Officinali

Premio: “Miglior Agricoltore della Filiera 2022”

Ore 14:30

Azienda della Filiera

- Assegnazione specie (coltivazioni 2023)

Pomeriggio

Intitolazione aula didattica-biblioteca al Dr. Prof. Vincenzo Caporale.

Modera: Giovanni Canora

Ore 16:30

Storia e origini dei prodotti galenici:

Le Piante e il loro utilizzo in terapie

Carmine Lupia – Direttore Conservatorio di Etnobotanica

Giancarlo Statti – UNICAL

Luigi Milella – UNIBAS

Egidio Sproviero – ASP Basilicata

ore 18:00

Proiezione video:

La storia del Dr. Prof. Vincenzo Caporale di Maddalena Palazzo - Medico Chirurgo - Viggianello

Saluti:

Antonio Rizzo – Sindaco di Viggianello

Giovanni Ruggiero – Sindaco di Castelluccio Superiore

Rocco Bruno – Sindaco di Rotonda

Nicola Celano – ViceSindaco di Castelluccio Inferiore

Interventi:

Egidio Salamone – Fondazione Vos

Eredi famiglia Caporale

Domenico Lauria – Associazione “Dr. Prof. Vincenzo Caporale”

Testimonianze.