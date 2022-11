Nella puntata pomeridiana Angelina Mango batte Ascanio, preferita dal giudice Carlo di Francesco

Angelina Mango, figlia del grande cantautore lucano di Lagonegro, Pino Mango venuto a mancare nel 2014, approda alla trasmissione televisiva Amici, edizione 2022 come new entry. Da tempo Angelina Mango ha intrapreso lo stesso percorso del papà e recentemente, ottobre scorso, su tutte le piattaforme di streaming e download è arrivata con il suo nuovo singolo "RITUALI", prodotto da Enrico Brun, musicista, produttore arrangiatore, audio Engineer, (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin). Un singolo che parla di apparenze, del dolore che può nascondersi dietro a un sorriso, della sofferenza che può annidarsi in vite apparentemente perfette. La domanda "come stai?" ad inizio canzone diventa retorica davanti alla ritualità della risposta a cui fanno seguito le parole: “Sì non c’è male ma. Sì non c’è male ma come stai? Hey; sì non c’è male, si non c’è male ma”.

La puntata è stata registrata recentemente è in questo appuntamento sono avvenute ben due eliminazioni: Ascanio il cantante titolare e la ballerina Claudia. Nell’uscita di Ascanio il ragazzo ha sfidato Angelina e a vincere è stata quest’ultima preferita dal giudice Carlo di Francesco. La figlia di Mango è quindi entrata nella scuola di Amici. Ora c’è da attendere di sapere quale sarà la scalata artistica nel programma di Maria De Filippi. Per sua vocalità certo non mancherà di avere successo con doti interpretative che fanno ricordare Pino Mango all’inizio della sua carriera. Sarebbe ancora un bel messaggio per la musica lucana.

Oreste Roberto Lanza