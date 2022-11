Il Vescovo Fanelli: Tutti siamo chiamati a fare rete in un costante e continuo dialogo

Il tema è “In Ascolto della Città”. Un cammino sinodale che la Chiesa di Melfi-Rapolla-Venosa, con il suo Vescovo Monsignore Ciro Fanelli, ha voluto organizzare con il Meic, l’Ufficio di Pastorale Sociale e Legalità e le Aggregazioni laicali, per incontrare le Istituzioni, i Sindacati e il mondo associativo che operano sul territorio diocesano. L'incontro che si terrà nell'aula Consiliare del Comune di Melfi, martedì 29 novembre alle ore 18vedrà la presenza del professore Rocco D’Ambrosio, ordinario di filosofia politica presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma che approfondirà il tema dell’accoglienza dei bisogni, ripensando il nostro presente con uno sguardo aperto e fiducioso al futuro alla cui costruzione tutti dobbiamo sentirci interpellati.

“Tutti siamo chiamati a fare rete in un costante e continuo dialogo- ha sottolineato - Ciro Fanelli – Vescovo della Diocesi Melfi-Rapolla- Venosa – con tutte le istituzioni del territorio”. Il territorio nel suo insieme civile, sociale ed economico vive una situazione di grande complessità e problematicità su cui il Vescovo Fanelli non ha mancato di porre un’attenzione precipua: “spopolamento delle aree interne, crisi occupazionale, emergenze climatiche e ambientali, solo per citarne alcune -richiede, da parte di ciascuno, un surplus di attenzione, analisi ed impegno, affinché si possano mettere in campo tutte le energie positive e avviare percorsi di rinascita”.

Oreste Roberto Lanza