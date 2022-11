La carovana di auto storiche partirà da Viale Dante a Potenza è farà i “4 Passi nella notte”

Dopo lo stop degli anni scorsi, la Notte dei Lupi è pronta a vivere l'edizione 2022. La manifestazione che quest’anno prenderà vita con una veste rinnovata è organizzata da: AC Potenza, Historic Club Lupi delle Lucania, Scuderia delle Aquile e da Lanfranco Nortano che vivrà l’avventura con la Mercedes 170 DS del 1952 testimonial della locandina. Il 17 dicembre 2022 la carovana di auto storiche partirà da Viale Dante a Potenza è farà i “4 Passi nella notte”. Con un percorso di 173 km è previsto l’attraversamento in notturna di quattro suggestivi Passi lucani: Rifreddo (1170 mt slm), Sella Lata (mt 1240 slm), Fontana dei Pastori (mt 400 mt slm) e Sellata (mt 1263 mt slm).

Attraversando Lago Todaro e il percorso storico de l'Abriola/Sellata, l’arrivo è previsto al Giubileo Hotel di Rifreddo. Durante la notturna sono previsti esclusivamente controlli fotografici. Il cronometro entrerà invece in scena la mattina successiva a Potenza quando gli equipaggi si cimenteranno nel raduno di precisione con una serie di passaggi sui pressostati. La classifica generale sarà formulata previo riscontro delle prove fotografiche della notte. Lo staff organizzativo mira a consolidare anche per gli anni futuri la qualità di questo evento che, presentando enormi potenzialità di crescita, sicuramente favorisce la conoscenza della Basilicata tra gli appassionati di auto storiche di tutta Italia. In un clima di grande entusiasmo sono già pervenute molte adesioni mentre sono ancora in corso gli ultimi contatti per la definizione del programma definitivo che sarà diffuso nei prossimi giorni.