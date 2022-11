Conferito alle amministrazioni locali che si sono contraddistinte per un elevato livello di buona governance democratica

Verrà conferito al Comune di Tito il "Marchio Europeo di Eccellenza della Governance", promosso nell'ambito dell'European Label of Governance Excellence, il programma ELoGE del Consiglio d'Europa. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Venezia, presso il Palazzo della Regione del Veneto in località Fondamenta Santa Lucia Cannareggio, giovedì 1 dicembre. Per il Comune di Tito saranno presenti il sindaco, Graziano Scavone, e il vice Sindaco, Fabio Laurino. Il premio viene conferito alle amministrazioni locali che si sono contraddistinte per un elevato livello di buona governance democratica secondo i principi europei. E' promosso dall'AICCRE, l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, ed è organizzato con il patrocinio del Consiglio Europeo.

Il premio viene conferito a seguito di una attenta e scrupolosa analisi dei dati raccolti, condotta da una piattaforma nazionale di valutazione appositamente composta. Gli obiettivi del programma sono quelli di migliorare e potenziare la buona governance delle amministrazioni locali, favorire la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica del proprio Comune, comprendere i punti di forza e debolezza dell'elaborazione del processo decisionale e dell'erogazione dei servizi pubblici da parte della amministrazioni locali.

Alla cerimonia di premiazione a Venezia parteciperanno, tra i tanti, Michele Giacomelli (rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa), Luisella Pavan-Woolfe (ambasciatrice e direttrice del Consiglio d'Europa - Ufficio Italia), Claudia Luciani (direttrice Diritti Umani, Uguaglianza e Governance al Consiglio d'Europa), Carla Rey (Segretario Generale AICCRE), Daniele Del Bianco (Direttore ISIG) e Fabrizio Rossi (Segretario Generale CEMR). Procederà alla premiazione Alina Tatarenko, Capo Divisione Governance Democratica al Consiglio d'Europa.