Iniziativa diversa dal solito quella messa in cantiere dalla Pro Loco Marconia, principale frazione del comune di Pisticci in provincia di Matera. Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni per un percorso formativo al gioco degli scacchi. Una serie di corsi aperti a tutti che si terranno presso la sede della Pro Loco di Marconia in piazza Elettra, tenuti da Vito Borraccia. Il corso partirà dall’ABC del gioco proprio per dare a tutti la possibilità di poter imparare partendo dalle basi. Un gioco spesso snobbato o quanto meno per un segmento di persone e categorie simpaticamente legati ad uno storico gioco arrivato dall’India in Europa intorno all’anno 1000 si dice grazie alla mediazione degli Arabi.In Italia e in Spagna, si deve attendere il XIX secolo.

Fascino e ragionamento alla base di un gioco antico che si svolge su una tavola quadrata detta scacchiera, formata da 64 caselle di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi (bianchi o neri): un re, una donna (o "regina"), due alfieri, due cavalli, due torri e otto pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo del gioco è dare scacco matto, ovvero minacciare la cattura del re avversario in modo tale che l'altro giocatore non abbia mosse legali. Un gioco di aggregazione che può essere giocato ovunque in casa, all'aperto, nei circoli dedicati, via Internet e talora per corrispondenza; le maggiori competizioni ufficiali sono organizzate sotto l'egida della FIDE (la "Federazione Internazionale degli Scacchi").

Gli studiosi e analisti dello storico gioco stimano che il numero di combinazioni legalmente ammesse dei 32 pezzi sulle 64 case della scacchiera siano infinite. La storia ricorda di tante sfide mondiali, una in particolare quella che nel 1997 vide protagonisti Garri Kasparov e il computer Deep Blue. Nell’occasione, Kasparov, uno tra i campioni di scacchi più forti di tutti i tempi, venne sconfitto dalla macchina in sole 19 mosse. Soddisfazione per il presidente della pro loco di Marconia Pasquale Malvasi: “una iniziativa che vuole aggregare, ritrovare i momenti di importante socializzazione attraverso un gioco storico di pazienza, memoria e ragionamento. Un gioco di cui me ne sono innamorato in tempo di pandemia. Ho pensato, essendo un gioco educativo ed intelligente, di proporlo alla comunità. Poi cerchiamo con questa iniziativa di togliere dalla strada i ragazzi per non fargli prendere cattive compagnie”. Per iscriversi al corso potranno rivolgersi al numero 353-3172433 (Vito Borraccia), oppure al 393-8846465 (Franco Tornese) o al 340-9476124 (Pasquale Malvasi). L’inizio dei corsi è previsto per metà dicembre.

Oreste Roberto Lanza