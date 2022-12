Un incontro in cui si discuterà dell’importanza e delle bellezza del cammino lento

“Fruilent”, la rete di fruizione lenta dei paesaggi di Basilicata, farà tappa a San Severino Lucano, sabato 3 dicembre prossimo. Un incontro in cui si discuterà dell’importanza e delle bellezza del cammino lento, ma soprattutto sarà l’occasione per presentare il percorso individuato con il progetto So.A.Ve. per la quinta edizione della Summer School itinerante promossa dal Laboratorio del Cammino (LdC), rete inter-universitaria di ricercatori e docenti che sviluppa progetti di didattica innovativa volti a esplorare il contributo metodologico del camminare in urbanistica e nelle discipline del progetto. FRUILENT è anche l’obiettivo del “Cammino di Basilicata”, iniziativa che rientra nell’ambito del progetto del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione e che vuole far scoprire “i paesaggi lucani” attraverso le vie verdi, nell’ambito della pianificazione prevista nel Piano paesaggistico in fase di realizzazione.

“La Basilicata è terra ricca di paesaggi variegati e ambienti naturali di straordinaria bellezza – ha detto il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore, siamo lieti di essere stati inseriti da questo gruppo di giovani ricercatori nel loro percorso lento, anche perché è da un po’ che a San Severino Lucano stiamo parlando dell’importanza di questa nuova forma di conoscenza e scoperta del territorio, e siamo lieti di poter ospitare l’incontro di presentazione del cammino e di ascoltare dalla voce di giovani ricercatori e docenti esperti come poter valorizzare le nostre risorse senza impoverire o modificare il territorio. L’appuntamento è nella sala consiliare alle ore 11,00 sarà presente tra gli altri Chiara Rizzi, coordinatrice del progetto e professoressa del corso di laurea in Architettura di Unibas e Cosimo Latronico assessore regionale all’Ambiente.