Due spettacoli con la “Pastorale lucana” e con “Ballando sul tamburello lucano”

Musiche e balli della tradizione lucana, ricercati e rielaborati da Angela Freno e Enzo Izzi per l’Ensemble Meridies che a Senise sarà accompagnata dalla recitazione di Nicole Millo e a Marsico Nuovo anche dalla danza di Maria Anna Nolè. Grazie alla collaborazione e al sostegno delle rispettive Amministrazioni Comunali, il Festival Appennino Mediterraneo, riconosciuto per il triennio 2022-2024 dal Ministero della Cultura, continua ad accompagnare, con il suo progetto artistico e la sua offerta culturale, l’autunno delle aree interne, dei nostri luoghi appenninici.

In ciascun evento sosteniamo e promuoviamo l’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile come idea di società e di futuro, di coesione delle comunità. A Senise lo spettacolo, con inizio alle ore 17.30, si terrà nel ex Convento San Francesco, e Marsico Nuovo, con inizio alle ore 21, appuntamento al Salone San Francesco.