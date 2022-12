Nuova location a Rione Torrevecchia, figuranti in abbigliamento dell'epoca di Gesù

Quarta edizione del Presepe vivente a Pisticci. L’associazione Enotria Felix promotrice dell’evento è da tempo al lavoro per l’organizzazione dell’appuntamento natalizio situato all’interno del rione Terravecchia di Pisticci. Nei giorni 23, 26 e 30 dicembre i visitatori, e non solo potranno apprezzare un evento natalizio con una nuova location e punti di ristoro con prodotti enogastronomici SlowFood. Il corteo si snoderà per le vie e viuzze del rione dove, dalle 18,30 fino alle 20,30, si potranno ammirare scene del Presepe Vivente con figuranti in abbigliamento dell'epoca di Gesù. Religione e storia saranno in simbiosi per poter apprezzare ambienti storicizzati e antichi mestieri, centurioni romani e guardie del Tempio; Erode con le ancelle.

Un momento per apprezzare la storia e i luoghi della città bianca come da tanti definita in particolare da Piero Calandriello maggiore esponente dell’associazione pisticcese promotrice dell’evento: “Il nostro infinito desiderio è da quattro edizioni quello di mettere insieme religiosità, storia e cultura. Nelle precedenti edizioni siamo riusciti nell’obiettivo di portare nei vicoli storici di questa città oltre diecimila persone. Per l’edizione 2022 vogliamo fare di più visto anche la nuova location che permette di utilizzare al meglio una chiesa del 600 e delle antiche cantine”.

Si prevede la presenza di oltre settanta figuranti per questo importante evento: “Penso che saranno di più in questi giorni registriamo richieste di presenze nuove rispetto alle passate edizioni. C’è molto entusiasmo e voglia di far bene. In gioco c’è la nostra città che appare a coloro che vengono a trovarci come un luogo mediterraneo dove molte volte si ha la sensazione di vivere in alcuni paesi e città proprio del sud del Mediterraneo”. Il 6 gennaio in programmazione è previsto a Marconia l’evento di adorazione dei Magi sempre a partire dalle ore 18,00.

Oreste Roberto Lanza