Sabato 10 dicembre evento finale al Palafrido. Il progetto arte@parte curato da Artepollino

Si avvia alla conclusione il programma “Il cammino come arte".

Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.00 nello spazio Palafrido nel Comune di San Severino Lucano si terrà l'evento finale delle attività realizzate nell'ambito del progetto arte@parte curato dall'associazione ArtePollino e finanziato dalla Regione Basilicata.

Il progetto arte@parte ruota intorno ad alcuni concetti fondamentali: la partecipazione, la bellezza, la cura e l’idea di sviluppo sostenibile partendo dal riconoscimento dei luoghi come bene comune da cui possono scaturire modelli di comportamenti virtuosi.

Diversi gli eventi e le iniziative realizzate nel progetto curato dall’associazione Artepollino, che hanno avuto come sede San Severino Lucano, ricordiamo, tra l’altro, l’esibizione del funambolo Andrea Loreni e la realizzazione dei video “Cosa resta dell’infinito?” di Francesco Pedrini e “Fuori (il) corpo” di Futura Tittaferrante che saranno presentati proprio durante la serata di sabato 10 dicembre.

- Abbiamo accolto con piacere la proposta dei promotori de “il cammino come arte”, - afferma il Sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore – per noi la cura, la promozione e soprattutto lo sviluppo sostenibile del nostro territorio è uno degli obiettivi prioritari, riteniamo ogni iniziativa con questi obiettivi non solo valida ma meritevole di ogni forma di attenzione”, conclude Fiore.