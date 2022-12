Send by email

Venerdì 16 dicembre all'ex monastero di Santa Chiara un confronto a più voci su opportunità e prospettive

Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18 nella sala dell’ex monastero di Santa Chiara a Ferrandina è in programma il convegno “Lucania, Sud e PNRR”. Interverranno il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, il professor Nicola Coniglio docente di Economia all’Università di Bari, il dottor Maurizio Lozzi responsabile dell’Ufficio Studi Banca d’Italia di Puglia e Basilicata. Le conclusioni sono affidate a monsignor Pino Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera Irsina.

Come noto il presidente della Repubblica Mattarella è fortemente impegnato nel promuovere il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR che prevede l’investimento al SUD di oltre il 40% dei relativi fondi. Qualche giorno fa, lo stesso presidente, ebbe a dire che “il futuro dell’Italia è legato all’attuazione del PNRR”, che non è un fatto burocratico- amministrativo ma in concretezza vuol significare: scuole, ospedali, asili, innovazioni tecnologiche, transizione ecologica. Di tutto questo si parlerà nell’incontro di Ferrandina con informazioni e dati più approfonditi e dettagliati.