Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 19 nella Biblioteca Comunale “M. Rinaldi” in piazza Eraclea 1 a Policoro sarà presentata l’associazione culturale no profit “Fiab Policoro Amici in bici Magna Grecia” con sede a Policoro in via Fortunato 57. Durante l’incontro, verranno evidenziati gli scopi e le finalità dell’associazione, la quale è affiliata alla F.I.A.B (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). FIAB è una organizzazione ambientalista, federativa di scala nazionale che riunisce quasi 200 sedi locali sparse in tutta Italia.

Ha lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare mobilità e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente. La FIAB è stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici tra gli degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. Nell’occasione interverrà il Coordinatore Regionale FIAB Francesco Venezia.