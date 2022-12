Send by email

L’evento è organizzato dalla Fidapa BPW Italy sezione di Policoro ed è patrocinato dal Comune di Policoro

Domenica 18 dicembre alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro avrà luogo il convegno: “Medicina di genere: differenze individuali e personalizzazione delle cure”. L’evento organizzato dalla Fidapa BPW Italy sezione di Policoro è patrocinato dal Comune di Policoro, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera, dall’Azienda Sanitaria Matera e dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità di Basilicata. La FIDAPA BPW Italy – Federazione Donne Arti Professioni Affari coopera con altre associazioni promuovendo iniziative per la salvaguardia della salute ed intraprende manifestazioni culturali di supporto e valorizzazione delle donne nel loro modo di essere nella società nel mondo del lavoro, dell'arte e nella famiglia.

La Medicina di Genere o meglio la Medicina Genere - Specifica è una tematica di forte attualità e rilevanza in merito alla salute pubblica, per la quale la FIDAPA BPW Italy continua ad impegnarsi come movimento di opinione, a livello nazionale. Essa studia l’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e psichiche, socio-economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Aprirà i lavori la Presidente Fidapa BPW Italy sezione di Policoro Dott.ssa Beatrice Di Brizio, seguiranno i saluti delle cariche istituzionali: gli amministratori locali, la Consigliera Regionale di Parità di Basilicata Avv. Ivana Enrica Pipponzi, la Presidente CUG dell’Azienda Sanitaria Matera Dott.ssa Maria Antonietta Amoroso.

Ad introdurre il tema il Dott. Francesco Dimona Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera seguito dalle relazioni della Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, direttore generale dell’ASM, del Dott. Giuseppe Magno Direttore Sanitario dell’ASM, della Dott.ssa Antonella Carbone, Direttore UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’ASM. A concludere i lavori la dott.ssa Maria Elena Pipita Dirigente Medico UOC Cardiologia dell’ASM e la dott.ssa Graziella Marino dirigente medico chirurgo senologo dell’IRCSS CROB di Rionero. Modera i lavori la dott.ssa Antonella Magno psicologa psicoterapeuta, tesoriera FIDAPA BPW Italy sez. di Policoro.